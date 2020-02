Mluvil o ideálech a inspiroval. Na Havla vzpomínali v Kongresu ti, kteří před 30 lety jeho projev viděli na vlastní oči

V Kongresu do té doby zaznělo už mnohé. Netradiční úvod, který zvolil Václav Havel, ale dával pěti stovkám amerických politiků v hledišti tušit, že sledují výjimečný projev. „Když mne 27. října loňského roku naposledy zatýkali, nevěděl jsem, jestli to je na dva dny, nebo na dva roky,“ začal Havel svoji řeč.

S další vzpomínkou přišla Madelaine Albrightová, která pomáhala Havlovi s aranžmá projevu. Veřejné vystupování podle ní tehdy nebylo jeho silnou stránkou. „Měl malé zkušenosti a ve vězení získal návyk vyhýbat se očnímu kontaktu. Vymýšleli jsme, jak ho přimět, aby se díval do kamer a na své publikum.“

Do Kongresu si přišla připomenout odkaz Václava Havla i jeho někdejší blízká přítelkyně Joan Baezová. Folková zpěvačka si projev československého prezidenta nedávno pustila znovu a vybavila si, jak na ní tehdy zapůsobil.

Havel zásadně zapůsobil na americké studenty

Pamětníci tvrdí, že už během Havlova projevu v Kongresu jim bylo jasné, že jsou svědky historické chvíle. „Mnoho lidí by na jeho místě mluvilo třeba o legislativě. On mluvil o ideálech. A to bylo výjimečné,“ myslí si diplomat Cameron Munter.

Munter v roce 1990 za americké ministerstvo zahraničí spoluorganizoval Havlovu návštěvu. Je přesvědčen, že v té chvíli Václav Havel americkou politiku ovlivnil. Zásadně podle něj zapůsobil na studenty, s kterými se setkal. Po třech dekádách totiž právě oni zastávají důležité funkce v americké administrativě.