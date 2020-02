Notre-Dame i ze skla? Architekt přišel s ambiciózním návrhem na rekonstrukci katedrály

Architekt přesto za svůj ambiciózní plán chce bojovat a už jej poslal do Elysejského paláce. Odpovědět mu prý měl samotný prezident Emmanuel Macron. Ten chce, aby rekonstrukce katedrály byla dokončena do začátku letních olympijských her v roce 2024. V současnosti je ale stále těžší odhadnout, zdali je splnění tohoto termínu reálné.

„V tuhle chvíli pořád nevíme, co bude třeba podniknout s tou zachovalou stavbou. Můžeme se tady sejít za pět, deset let a v katedrále budou ocelové vzpěry prostě proto, že to bude nutné. Podle mě se nedá předpovídat, co nakonec bude staticky nezbytné udělat,“ poznamenal historik architektury z ČVUT Pavel Kalina.

„Bude to každopádně zajímavý impuls, jak postupovat při obnově historických staveb. Udělat to, jako to bylo předtím, s tím je spojena řada technických problémů. Podle mě dřevo je vynikající a velice současný materiál,“ míní Kalina.