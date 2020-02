„Zpravodajský tah století.“ Američané a Němci společně špehovali stovku svých nepřátel i spojenců

Příležitost k ovládnutí společnosti Crypto se tajným službám naskytla na konci 60. let minulého století, když se zakladatel firmy Boris Hagelin rozhodl odejít na odpočinek. Operaci CIA nazvala „Minerva“, BND ji označovala jako „Rubikon“.

V důsledku utajeného vlastnictví společnosti Crypto měli Američané s Němci možnost vstupu do jejích výrobků a tedy příležitost číst komunikaci více než 130 vlád a tajných služeb. BND se z operace stáhla na počátku 90. let minulého století, když vyhodnotila riziko prozrazení jako příliš veliké. CIA následně podle The Washington Post německý podíl odkoupila a v projektu pokračovala až do roku 2018, kdy se z firmy rovněž stáhla.