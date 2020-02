Nebudu ten, kdo prodá Jeruzalém, řekl Abbás. Liga arabských států odmítla mírový plán USA

„Zažádali jsme o tuto naléhavou schůzku, abychom zabránili shodě spojené s plánem USA ohledně všeho, co se týká problematiky Palestiny. Budeme bojovat, abychom předešli situaci, v níž se tento plán stane legitimním programem, který přijme mezinárodní komunita,“ prohlásil v dlouhém projevu Abbás.

Předseda palestinské samosprávy také údajně již oznámil Izraeli a Spojeným státům, že s nimi ve světle Trumpova plánu Palestina nebude udržovat žádné vztahy, včetně těch na bezpečnostní úrovni.

Abbás rovněž prohlásil, že odmítl přijmout několik telefonních hovorů a dopisů od amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Vím, že by to použil a řekl, že to s námi konzultoval,“ zdůvodnil a odmítl, že by na navrhované řešení někdy přistoupil. „Nechci být vepsán do historie jako ten, kdo prodal Jeruzalém,“ doplnil.