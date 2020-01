Kde bydlí? Co si myslí? S kým se stýkají? Čína rozhoduje, co se systémem známkování obyvatel

Za přestupky na černou listinu

Během letošního roku má být dokončeno první plánovací období a čeká se, že Čína přijde s další politikou pro čerstvou pětiletku sociálního kreditu.

Podle expertů nebude hrát prim jen skóre, tedy číslo, podle kterého se Číňanům otevírají možnosti cestovat nebo kariérně postoupit. Systém má pracovat s celou sadou různých čísel pro různé oblasti. Zásadní roli by měly sehrát takzvané černé listiny, na kterých se objeví lidé, kteří se dopustí přestupku. Například kouření ve vlaku nebo finančních podvodů.

„Lidé, co se tam ocitnou, jsou i do budoucna postihováni různými omezeními, které nejsou v souladu s literou zákona, a to ani toho čínského. Zároveň dochází k obrovské sociální ostrakizaci,“ upozorňuje sinolog Jirouš.