Íránský prezident slíbil potrestat viníky sestřelení letadla

„Byl to neodpustitelný omyl… Za pád letadla nemůže být odpovědný pouze jeden člověk. To, že íránské ozbrojené síly přiznaly chybu, je dobrý první krok. Musíme lidi ujistit, že se to nebude opakovat,“ sdělil podle médií prezident. Dodal, že íránská vláda má odpovědnost vůči zemím, které při nehodě přišly o své občany.

Teherán o leteckém neštěstí mluví jako o neúmyslném zásahu letadla raketou. Mluvčí íránské justice řekl, že několik lidí bylo v souvislosti s pádem letadla zatčeno.