Německá média se mýlila, lupiči možná také. Heydrichův hrob zůstal nedotčen, tvrdí český historik

Berlínská policie zatím odmítá sdělit, co přesně se na tamním hřbitově odehrálo. Incident vyšetřuje jako trestný čin rušení klidu mrtvých, za který v Německu hrozí až tři roky vězení.

Podobný incident se v Německu odehrál před necelými dvaceti lety, kdy levicoví radikálové v únoru 2000 otevřeli hrob nacisty Horsta Wessela a v prohlášení uvedli, že jeho lebku hodili do řeky Sprévy. Policie ale popřela, že by nějaké kosti zmizely, a uvedla, že to byl hrob Wesselova otce.

Wessel byl příslušníkem nacistických útočných oddílů SA, ze kterého nacistický režim udělal svého hrdinu.

Historik Jaroslav Čvančara má za to, že záměrem otevření Heydrichova hrobu mohla být loupež šavle, respektive kordu Heinricha Himmlera, který ji coby přímý Heydrichův nadřízený položil při pohřbu na rakev mrtvého nacisty.