Z berlínského hrobu Heydricha se někdo pokusil odnést ostatky

To, že Heydrich je pohřben právě tam, lze snadno najít na internetu, zmiňuje se o tom i internetová encyklopedie Wikipedia, přesné místo hrobu ale oficiálně označeno není. Na webu je nicméně možné dohledat řadu příspěvků, na kterých je fotografie zbytku náhrobku, který je považován za Heydrichův.

Českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš se v rámci operace Anthropoid pokusili Heydricha zlikvidovat 27. května 1942. Útok sice přežil, ale nečistoty zanesené do ran vedly k sepsi. Heydrich zemřel 4. června 1942.

Podobný incident s hrobem jako nyní se v Německu stal před necelými dvaceti lety. Levicoví radikálové tehdy v únoru 2000 otevřeli hrob nacisty Horsta Wessela a v prohlášení uvedli, že jeho lebku hodili do řeky Sprévy. Policie ale popřela, že by nějaké kosti zmizely, a uvedla, že to byl hrob Wesselova otce.

Wessel byl příslušníkem nacistických útočných oddílů SA a byl rovněž autorem pochodové písně Die Fahne hoch (Vlajku vzhůru), která je známá i pod názvem Píseň Horsta Wessela. Wessel byl v roce 1930 zavražděn komunisty, což nacistům posloužilo k jeho oslavování.