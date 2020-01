Chorvati zřejmě zvolili změnu. Dosavadní prezidentku vystřídá podle odhadů expremiér Milanović

Někdejší premiér z let 2011 až 2016 se do politiky vrátil po tříleté pauze letos v červnu, kdy ohlásil kandidaturu s podporou opoziční Sociálnědemokratické strany (SDP). Z čela sociálních demokratů odešel Milanović v listopadu 2016, přibližně rok poté, co strana prohrála parlamentní volby a skončila v opozici. Už v lednu 2016 Milanović opustil také post předsedy vlády. Před vstupem do souboje o funkci hlavy státu se věnoval vlastní poradenské firmě

O Milanovičově možném návratu do politiky se sice dlouho spekulovalo, on i jeho nejbližší okolí to ale odmítali. „On je tvor politický. Nejsem si ale jistý, že by ho funkce prezidenta bavila,“ uvedl začátkem roku jeden z jeho blízkých. „To neustálé vytahování Zoranova jména jen ukazuje, jak je na tom politika špatně. On už je přece přes dva roky mimo ni, a přesto ho stále lákají zpátky. To znamená, že nemají nikoho lepšího,“ řekl deníku Jutarjni list nejmenovaný Milanovičův přítel.