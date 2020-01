Odjeďte z Bagdádu, nefoťte. Země apelují na své občany v Iráku po smrti Sulejmáního

Podle agentury Reuters zahraniční ropné společnosti evakuují své zaměstnance – americké občany – z pracovišť v Basře. Několik desítek lidí míří na letiště. Irácké úřady tvrdí, že evakuace neovlivní ropné operace ani export. Smrt Sulejmáního už způsobila prudký nárůst cen ropy.

Opuštění Iráku svým občanům doporučily americké úřady. „Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států,“ stojí v doporučení ambasády v Bagdádu.