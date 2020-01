Před ambasádou USA v Bagdádu znovu hořely vlajky. Američané posílají do oblasti stovky vojáků

Velvyslanectví USA je v nejpřísněji střežené zóně Bagdádu, kterou iráčtí vojáci uzavřeli. Na vstupech obnovili prohlídky, ale podle agentury AFP se nesnažili přinutit k odchodu demonstranty, kteří jsou uvnitř zóny.

Lidé ve středu znovu začali pálit americké vlajky a ochranka ambasády proti nim použila slzný plyn. Na místo přijely sanitky i policejní posily, které pomáhají udržet kordon kolem velvyslanectví.

USA vyšlou stovky vojáků

V reakci na úterní násilnosti v Bagdádu se Spojené státy rozhodly neprodleně poslat do oblasti dalších 750 vojáků. Ministr obrany Mark Esper povolil přesun pěšího praporu z jednotky okamžité reakce 82. výsadkové divize. Kromě toho mají být další síly rychlé reakce připraveny k přesunu v příštích dnech.

Nejmenovaný americký představitel médiím sdělil, že na Blízký východ by mohlo zamířit až čtyři tisíce amerických vojáků. USA podle něj do Kuvajtu už poslaly 500 vojáků, odkud se „velmi pravděpodobně“ přesunou do Iráku, a další vojáci by je mohli následovat v nejbližších dnech.

Šéf americké diplomacie Mike Pompeo nicméně televizi Fox News tyto informace jednoznačně nepotvrdil. Uvedl jen, že USA hodlají zajistit, aby na místě měly dostatečné síly, aby byly s to čelit Íránu.