Nový název země i principy. Před třiceti lety Polsko přešlo k demokracii

„Znamenalo to pro mě, že moje generace dokázala napravit ztráty předchozí generace. Bylo to pro mě zadostiučinění,“ uvedl exprezident Lech Walesa.

Novela završila rok demokratických přeměn. Začal únorovými rozhovory u kulatého stolu, ze kterých vzešla dohoda na polosvobodných volbách. Komunisté opozici dovolili kandidovat v jedné třetině poslaneckých okrsků a všech senátorských. Solidarita 4. června zvítězila všude, kde mohla.

„Týkalo se to i lidí z komunistické strany. I oni se domnívali, že je třeba se obrodit. Že je třeba začít směřovat do jiného systému, než platil do té doby,“ říká historik Andrzej Friszke. Od léta 1989 mělo Polsko i první nekomunistickou vládu, v čele s Tadeuszem Mazowieckim. To vše v době, kdy lidé v ostatních zemích sovětského bloku o změnách teprve snili.