Proti reformě penzí chceme stávkovat o Vánocích i po nich, říká francouzský železničář

„Jsme proti němu, protože hodnota bodu není stálá,“ kritizuje plánovaný bodový systém zaměstnanec francouzských drah Christophe Besombes.

Jednotný bodový systém má ukončit roztříštěnost na jednotlivé důchodové systémy pro určité profesní skupiny. Ve Francii totiž v současnosti existuje celkem 42 penzijních plánů.

Prezident Emmanuel Macron již dříve řekl, že každé euro, kterým pracující člověk do systému přispěje, se bude počítat jako jeden bod, jehož hodnota bude ještě stanovena. Kritici reformy se proto obávají, že hodnota bodu, která ovlivní výši penze, se bude měnit podle toho, jak ji ta která vláda stanoví. Třeba v závislosti na stavu ekonomiky.

„Odchod do penze v 64 letech je nepřijatelný“

Čtyřicetiletý instruktor strojvedoucích Besombes nastoupil k francouzským drahám před deseti lety. Jak sám říká, i kvůli jistým důchodům. Zvláštní režimy prý zohledňovaly práci v těžkých podmínkách, přesčasy, víkendy a také hodiny strávené v podzemí, tedy v ovzduší, které má podle lékařů prokazatelně negativní vliv na lidský organismus.

„(Premiér Philippe) trvá na odchodu do důchodu v 64 letech, to je pro nás nepřijatelné, nemůžeme řídit vlak až do tohoto věku, to je fyzicky příliš náročné,“ míní Besombes.

Sedmdesát procent Francouzů si reformu penzijního systému přeje. Vláda tvrdí, že je třeba zohlednit skutečnost, že se lidé dožívají vyššího věku, a srovnat francouzský systém s evropským.

Christophe Besombes ale chce stávkovat dál, přes Vánoce i po nich. Dokud vláda penzijní reformu nestáhne. „Myslím, že je potřeba penzijní systém změnit, s tím souhlasíme, je to nezbytné, ale musíme o něm jednat všichni dohromady,“ podotýká zaměstnanec drah.