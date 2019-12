Francouzskou vládu děsí dopravní kolaps během Vánoc. Odbory bez ústupků stávku nepřeruší

Francouzi mají potíže dostat se do zaměstnání, stávkami ale trpí i turisté. „Cesta z letiště trvala déle než let z Prahy do Paříže,“ poznamenal Tomáš Mertha, který přiletěl z české metropole.

V úterý dopoledne se podle zástupců drah dozví všichni cestující, kteří si rezervovali jízdenky na vánoční svátky, jestli jejich vlaky vůbec pojedou. „Vlaky musí o vánočních svátcích jezdit. Ne kvůli vládě či odborům, ale kvůli cestujícím,“ míní francouzský ministr financí Bruno Le Maire.

Až polovina cestujících si ale s velkou pravděpodobností bude muset hledat jiný způsob dopravy. „Nemyslím si, že je dobré, aby stávka v tomto období pokračovala. Lidé chtějí vidět své rodiny. Není to dobrý krok,“ říká jeden z obyvatel Chatres Bertrand.

Francouzská ministryně životního prostředí Élisabeth Borneová prohlásila, že stávka je sice legitimním prostředkem boje za práva zaměstnanců, je ale „nezodpovědné“, aby kvůli tomu odboráři „zkazili Francouzům svátky“.