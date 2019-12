Macronův „Pan důchody“ končí. Tvůrce kritizované reformy zastával 14 postů současně

Bonusový program, který má přesvědčit lidi, aby pracovali déle (cíl: do 64 let)

Jednotná hranice pro odchod do důchodu pro všechna odvětví: 62 let

Francouzi se obávají, že by se spor mezi vládou a odbory mohl protáhnout do Vánoc, a způsobit tak mnohým problémy při cestě domů na svátky.

Další velký protest, který by měl být podle jejich přání rozhodující, odbory svolaly na úterý. Zapojit by se do něj měli nejen pracovníci v dopravě, ale i učitelé, justiční zaměstnanci či lékaři a zdravotní sestry.