Corbyn převzal osobní odpovědnost za volební debakl. Viní ale i média a konzervativce

„Utrpěli jsme těžkou porážku a jsem za ni odpovědný,“ napsal Corbyn v prvním přímém přiznání odpovědnosti za výsledek voleb. Politiku své strany ale obhajoval. Za porážku podle něj může politický systém, labilní od finanční krize roku 2008, výsledek prý ovlivnila i média a podlost konzervativního premiéra Borise Johnsona.

„Jsem hrdý, že v otázce úsporných opatření, síly korporací, nerovnosti a naléhavosti (ochrany) klimatu jsme argumentačně vyhráli a přepsali jsme terén politické debaty,“ napsal šéf labouristů. Kdyby navíc poměry neovládal brexit, labouristé by vyhráli a on by se stal premiérem, věří. Politika strany je nepochybně oblíbená, ať jde o zestátňování, výstavbu bytů nebo zvyšování platů, uvedl Corbyn.