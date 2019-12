Klimatický summit OSN v Madridu vyvanul bez výsledku. Frustrace aktivistů přerostla v protesty

Jedním z hlavních bodů madridských jednání byl článek číslo šest pařížské dohody týkající se obchodování s emisními povolenkami. Dohodnout se měl systém, kdy by země, jež vypustí do ovzduší méně CO2, než mají povoleno, mohly prodat ušetřené povolenky jiné zemi.

Za umíněnost a ráznost, se kterou boj proti změnám klimatu prosazuje, bývá terčem kritiky. Často i od politiků, kteří sami bývají kritizovaní za ekologickou nečinnost. Americký prezident Donald Trump na twitter napsal, že by se měla zklidnit a zajít si s kamarádkou do kina, brazilský prezident Bolsonaro ji nazval spratkem a ruský prezident Putin špatně informovaným teenagerem.

Na madridské konferenci se kromě oficiálních akcí OSN, takzvané modré zóny, konaly i desítky akcí občanské společnosti označené jako zelená zóna. Rozdělené byly tematicky, například Mladí, Inovace a věda, Mare Nostrum či Původní národy.

Posledně jmenovanou organizovalo Chile, kde se měla konference OSN původně konat. Kvůli dlouhotrvajícím masovým demonstracím za sociální reformy v Chile se však přesunula do Madridu.

Příští konference COP26 se bude konat v Glasgowě. Zástupce organizace Extinction Rebellion (Vzpoura proti vyhynutí) Tim Crosland madridská jednání kritizoval a pohrozil narušením příští konference. „Rokovali jsme 25 let a jediné, oč opravdu jde, je dohoda o globálních emisích, a tu stále nemáme. Je nezbytné zaměřit jednání na to, co je nutné, co se musí udělat, máme-li odvrátit zkázu,“ prohlásil. Skupina je známá pořádáním blokád a demonstrací.