Konzervativci získali silnou podporu pro brexit, Skotové chtějí referendum o nezávislosti

„Vypadá to, že konzervativní vláda dostala nový silný mandát, aby uskutečnila brexit,“ reagoval britský premiér Boris Johnson na výsledky voleb, ve kterých jeho Konzervativní strana získala v parlamentu většinu.

S vystoupením z EU ale nesouhlasí Skotsko, kde naopak vyhrála Skotská národní strana (SNP), která se staví proti brexitu. „Boris Johnson možná má mandát na to, aby z Evropské unie vyvedl Anglii. Rozhodně ale nemá mandát na to, aby Skotsko vyvedl z EU. Skotsko musí mít právo rozhodovat o své budoucnosti,“ okomentovala výsledek voleb první skotská ministryně a zároveň předsedkyně SNP Nicola Sturgeonová.

Brexit může být už za měsíc

Nyní se očekává, že nový britský parlament rychle schválí brexitovou dohodu a odchod Spojeného království z EU tak přijde na konci ledna, jak Johnson před volbami přislíbil.

Lednový termín ale není prvním datem, ke kterému Johnson rozvod s Unií sliboval. „Stůj co stůj,“ se po svém zvolení premiérem zavázal uskutečnit brexit do 31. října letošního roku. To ale nevyšlo protože britští poslanci v září schválili zákon, kterým mu zakázali vyvést Británii z EU bez dohody.