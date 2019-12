Za dva roky starý útok v petrohradském metru padly mnohaleté tresty i doživotí

Abrora Azimova trestní senát odsoudil na doživotí za financování útoku. Jeho bratr Akram Azimov si má odpykat 28 let. Soudce Andrej Mrozov dále oznámil, že Muchamadjusup Ermatov dostal 28 let, Ibragim Ermatov 27 let a Sodik Ortikov 22 let.

Dvacet let za mřížemi si má odpykat Šochista Karimovová, jakož i Machamadjusuf Mirzaalimov, Dilmurad Muidinov a Azamžon Machmudov. O rok kratší trest dostali Sejfull Chakimov a Bachram Ergašev.

Cílem teroru podle soudu bylo ovlivnit ruskou politiku v Sýrii, kde Rusko od září 2015 vojensky podporuje svého spojence v Damašku Bašára Asada.

Odsouzení tvrdí, že jsou obětními beránky

Ani jeden z odsouzených, pocházejících podle médií ze středoasijských postsovětských republik Kyrgyzstánu, Tádžikistánu a Uzbekistánu, se k vině nepřiznal.

Tvrdili, že byli vybráni jako obětní beránci, zatímco pravé organizátory útoku se ruským policistům nepodařilo odhalit. Tři z nich si podle listu Kommersant stěžovali, že je podrobili mučení v „tajném vězení FSB“, tedy ruské tajné služby.