Haagský soud řeší možnou genocidu v Myanmaru. Problém s Rohingy nevyřešíme přes noc, říká Su Ťij

Držitelka Nobelovy ceny za mír a vůdkyně Myanmaru Su Ťij už se svou delegací dorazila do Nizozemska, aby možná obvinění z genocidy vyvrátila. „Mezi muslimskou a rohingskou komunitou jsou problémy a my jsme je zdědili. Musíme tento složitý problém vyřešit. Samozřejmě to ale není něco, co se dá udělat přes noc,“ zdůraznila Su Ťij.