Kontroly při vstupu do Severního Irska možná budou, přiznal poprvé Johnson pár dnů před volbami

V neděli Johnson řekl stanici Sky News, že kontroly mezi Severním Irskem a zbytkem Spojeného království „v žádném případě“ nebudou. Vzápětí ale dodal: „Jediné kontroly by byly v případech, kdy by něco přicházelo z Velké Británie přes Severní Irsko a pak pokračovalo do Irské republiky. Pak by mohly být kontroly při vstupu do Severního Irska.“

Podle BBC ale ani toto není přesný popis důsledků „rozvodové dohody“. „Dohoda o vystoupení uzavřená v říjnu znamená, že Severní Irsko zůstane s Irskou republikou součástí ‚jediné regulatorní zóny‘. Zóny, v níž budou platit pravidla EU. (…) Výrobky živočišného původu z Velké Británie převážené do Severního Irska by byly těmto kontrolám vystaveny, ať už by zde měly zůstat, nebo by byly určeny k převozu do Irska,“ uvádí zpravodajská stanice.

Dokončení odchodu z EU prostřednictvím připravené dohody je hlavním předvolebním slibem konzervativců. Dokument ministerstva financí, který tento týden unikl na veřejnost, přitom varuje před „silným narušením“ severoirské ekonomiky.