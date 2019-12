Před dvaceti lety nadělil Jelcin Rusům pod stromeček překvapení. Předal zemi Putinovi

Jelcin se omluvil Rusům za to, že nedokázal splnit jejich naděje, a řekl, že „pro Rusko udělal všechno, co mohl“. Tvrdil také, že neodstupuje ze zdravotních důvodů.

„Tisíciletý“ přelom

Jelcinova popularita byla mizivá: podle v září 1999 zveřejněného průzkumu si 65 procent Rusů přálo jeho odchod z funkce a v říjnu bylo s prezidentovou prací nespokojeno 92 procent obyvatel. Kromě zdravotního stavu si respondenti v průzkumech stěžovali i na chyby ve vládnutí či na skandály jeho blízkých, kteří čelili podezření, že prali peníze ve švýcarských bankách.

Kreml spekulace o Jelcinově odstoupení odmítal a tvrdil, že prezident chce zemi dovést k řádným volbám nové hlavy státu, které se měly konat v polovině následujícího roku a v kterých už Jelcin podle ústavy kandidovat nemohl. Jeho abdikace oznámená v novoročním projevu se tak úplně nečekala.

„Odcházím před stanoveným termínem. Pochopil jsem, že to musím udělat. Rusko musí vstoupit do nového tisíciletí s novými politiky, s novými tvářemi, silnými, energickými lidmi. My, co jsme u moci mnoho let, musíme odejít,“ odkázal prezident znovu dramaticky na domnělý konec milénia.

Konec tisíciletí sice ve skutečnosti nastal až o rok později, Jelcinův projev však přelom znamenal.