Konec vojáků v ulicích, ale také barikád. Bolívie po pádu Moralese došla ke smíru

Tato největší ženská odborová organizace v zemi stála za Moralesem po celou dobu jeho téměř 14 let trvající vlády. Dohodu podepsal také šéf hlavního odborového svazu Juan Carlos Huarachi, též dlouholetý Moralesův příznivec.

Pochybné výsledky voleb

Střety příznivců a odpůrců šedesátiletého Moralese vypukly po volbách z 20. října, v nichž podle nejvyššího volebního soudu získal už v prvním kole Morales svůj čtvrtý mandát. Výsledky však zpochybnila opozice i mise Organizace amerických států (OAS).

Po rezignacích prezidenta, viceprezidenta i šéfů obou komor se s potvrzením ústavního soudu stala dočasnou hlavou země z pozice místopředsedkyně Senátu Jeanine Áňezová.

Už o víkendu přijal bolivijský parlament, v němž má většinu Moralesovo Hnutí za socialismus (MAS), zákon o nových prezidentských a parlamentních volbách. Ten znemožňuje Moralesovu případnou kandidaturu a stanoví, že do 20 dnů od jeho nedělního vyhlášení budou zvoleni noví členové regionálních volebních institucí a nejvyššího volebního soudu.

Ten pak vyhlásí volby, jež by se měly konat do 120 dnů. Deník El Deber v úterý napsal, že volby by mohly být buď v neděli 12. dubna, či o týden později.