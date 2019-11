video Zpravodajka Šámalová se dostala do bezprostřední blízkosti střetů v Hongkongu

Během jejího vstupu se ale situace dramaticky změnila: „Podle toho, co se děje kolem nás, se zdá, že policie značně postoupila a přiblížila se do naší blízkosti. Jak možná vidíte, střílí slzný plyn a gumové projektily,“ zaznělo předtím, než s kameramanem museli utéct do bezpečné vzdálenosti.