V bazilice sv. Petra ve Vatikánu zněla po 30 letech čeština. Věřící se modlili za Anežku Českou a za vlast

Komunisté raději deseti tisícům poutníků povolili vycestovat do Říma, než aby při stejné slavnosti v Praze riskovali protesty proti režimu. Například řádovým sestrám z Velehradu poskytli valuty nutné pro vycestování na západ kněží z exilu. „Bylo to krásné, to byla euforie z toho všeho. A dnes to tu prožívám stejně. Úplně je mi do breku,“ řekla sestra Václava.

Do Říma na výroční národní pouť přicestovalo zhruba 2500 lidí. Ve svatopetrské bazilice, hlavním svatostánku katolické církve, prožili mši v hlubokém soustředění.