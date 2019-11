Jen si stěžují a volí radikály? Mýtus o východních Němcích se snaží zpochybnit psycholožka Steinová

Ještě výrazněji je podle ní tento trend patrný v posledních dvou letech, poté co se v září 2017 do parlamentu poprvé dostala protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD), která má vysokou podporu právě ve spolkových zemích bývalého východního Německa.

„Neexistuje jeden Východ, jsou to často zcela odlišné oblasti,“ zdůrazňuje Steinová, podle níž to tak ale navenek nemusí vypadat. „Zpravodajství německých médií o východě země se hodně orientuje na problémy. Tím, že je na ně tak silně soustředěna pozornost, jsou ta klišé o ,stěžujícím si Východňákovi‘ (Ossi) ještě více vidět,“ říká rodačka z východoněmeckého Meklenburska-Předního Pomořanska.

Negativní nálepka

Podobně je na tom i Steinová. „Nikdy jsem se necítila jako východní Němka, vždycky jsem se cítila jako severní Němka,“ vysvětluje žena, která se narodila poblíž pobaltského Rostocku, žila v Sydney i ve Vídni a nyní pracuje v Hamburku.

Sama si přitom opakovaně kladla otázku, jestli když se někomu představuje jako Němka ze severu, nikoli jako Němka z východu, to není proto, že se za svůj původ stydí. Vždy měla za to, že je to proto, že má s lidmi například ze severoněmeckého a dříve západního Šlesvicka-Holštýnska prostě více společného než s lidmi třeba ze Saska při českých hranicích. „Ale možná je to skutečně tak, že ta nálepka je tak negativní, že jsem ji nechtěla nosit,“ připouští.

Dnes se sice stále cítí primárně jako Meklenburčanka a Evropanka, ale svůj východoněmecký původ rozhodně nezapírá. „Pocházím odtud, je to mou součástí a chci to také ukázat. Je to důležité, protože tolik jiných lidí to zatím nedělá v obavách, aby je hned někdo nepovažoval za onoho stereotypního Východoněmce,“ dodává.