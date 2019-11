Nejen spálená půda. Požáry v Kalifornii strmě zvyšují ceny pojistek, pro někoho jsou už nedosažitelné

Problémy s plameny a s pojištěním mají i zemědělci. Farma, která pěstuje avokáda, počítá letos se ztrátou deseti procent zisku. Některé stromy bude muset navíc pokácet. „Přišli jsme asi o deset akrů sadu,“ odhaduje majitel farmy John Grether.

Oheň nejspíš vznikl od vadného rozvodu elektřiny. Hořet začalo jen několik minut poté, co energetická společnost Edison po odstávce znovu pustila proud. Šlo přitom o prevenci požáru.

Stejně postupovala v minulých dnech i společnost PG&E na severu Kalifornie: od elektřiny odstřihla milion a půl lidí. „Vypadá to, jako by dělali divadlo, aby mohli konkurznímu soudu nebo státu říct: My jsme dělali, co jsme mohli,“ zlobí se jeden z klientů firmy PG&E. Kvůli odpovědnosti za loňské požáry musela PG&E vyhlásit bankrot.

Rozvodová síť, která je zastaralá a neudržovaná, je stále častějším spouštěčem ohně po celé Kalifornii.