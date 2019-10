Tisíce Katalánců pochodují do Barcelony. „Bude-li třeba, půjdeme až do Madridu,“ slibují

Do Barcelony mají odpoledne dorazit takzvané Pochody svobody, které vyrazily ve středu z pěti katalánských měst a v pátek ráno se už některé z nich spojily.

„Politici jsou ve vězení, protože udělali to, oč jsme je žádali. Proto jdeme do Barcelony,“ citoval deník La Vanguardia jednu z účastnic pochodu. „Včera jsme ušli 40 kilometrů, dvacet dopoledne a dvacet odpoledne, a přespali jsme ve sportovním centru,“ popsal cestu další ze skupiny mladých. „Lidé nám po cestě tleskali, dávali vodu a sušenky,“ uvedl další, který dodal, že bude-li třeba, půjdou příště až do Madridu.

V průvodech směřujících do Barcelony nejsou jen mladí lidé, ale například i důchodci, kteří ještě zažili ve Španělsku fašistickou diktaturu Franciska Franka, kdy Katalánsko a další regiony ještě neměly autonomii.

Protesty vyvolal pondělní rozsudek španělského nejvyššího soudu. Ten vynesl dlouholeté tresty vězení nad devíti katalánskými politiky kvůli referendu o nezávislosti z roku 2017.