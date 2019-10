Spojeným státům se po zradě Kurdů nedá věřit, Evropu možná čeká noční můra, píší deníky

- Kurdové jsou indoevropský národ, který v současnosti čítá kolem 30 milionů příslušníků. Žijí zejména v jihovýchodním Turecku (asi třetina všech Kurdů), severním Iráku, severozápadním Íránu, Sýrii, Arménii či v Gruzii.

Bývají označováni za největší národ bez vlastního státu. Jediné autonomní území s vlastní správou (regionální vláda a parlament) mají Kurdové od roku 1991 na severu Iráku.

- První známá zmínka o Kurdech pochází z 5. století před Kristem, kdy o nich řecký historik Xenofón psal jako o Karduších (Karduchové). Řecký zeměpisec Strabón je nazýval Gordyjci. Kurdem byl například slavný egyptský vojevůdce Saláhaddín (Saladin), který ve 12. století osvobodil Jeruzalém od křižáků. Dnes většina Kurdů vyznává sunnitskou formu islámu.



- Se vznikem Velkého Kurdistánu počítala po porážce Osmanské říše v první světové válce Sevreská mírová smlouva z roku 1920. Ta ale nevstoupila v platnost kvůli kemalistické revoluci a v roce 1923 byla nahrazena Lausannskou smlouvou, jež očekávaný Kurdistán rozdělila mezi Turecko, Irák, Írán a Sýrii.



- Brutálního zacházení se dočkali Kurdové v Iráku za vlády Saddáma Husajna (1979–2003) zejména v 80. letech, kdy tvrdě „zaplatili“ za podporu Íránu v irácko-íránské válce. V březnu 1988 irácká letadla chemickými zbraněmi zaútočila na kurdské městečko Halabdža u íránských hranic, kde zahynulo na 5000 lidí a dalších asi 10 000 bylo zraněno. V rámci takzvané operace Anfál Saddámův režim v letech 1986–1989 zabil na 182 tisíc Kurdů.



- Kurdové, a to iráčtí i syrští, hrají výraznou roli v bojích s radikální organizací Islámský stát (IS). V Sýrii se jedná zejména o sever a severovýchod země, kde bránili svá území po odchodu vládních vojsk sami. Podporuje je mezinárodní koalice, která jim například pomohla vytlačit radikály z IS z kurdského pohraničního města Kobani, které v září 2014 padlo do rukou IS. Kvůli bojům o Kobani se dalo na útěk do Turecka na 200 tisíc lidí.

- Kurdské milice YPG (Lidové obranné jednotky) se staly jedním z nejdůležitějších spojenců západní koalice v Sýrii. Ankara ale YPG i kurdskou Stranu demokratické unie (PYD) považuje za spřízněné se zakázanou Stranou kurdských pracujících, kterou na seznamu teroristických organizací vede nejen Turecko, ale i USA a EU. Turecká armáda také opakovaně zasáhla kurdské síly v Sýrii, zahynuly stovky lidí.

- V Iráku kurdští pešmergové podporují v boji proti IS iráckou armádu a pomohli jí vytlačit radikály z území na severovýchodě Iráku. Dále se například zapojili do bitvy o Mosul.