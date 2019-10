Otevřeně kritizuje Putina i USA. Šéfem unijní diplomacie má být „nediplomatický“ Borrell

Unijní sankce proti Rusku podle něj musejí zůstat v platnosti kvůli „nelegální anexi Krymu“ a z důvodu „narušování teritoriální svrchovanosti některých částí Ukrajiny“. Ve vztahu k Rusku mají unijní země podle Borrella „zachovat přísnou jednotu“ a selektivně s Moskvou jednat „o těch bodech, kde existuje určitá naděje na nalezení báze pro dialog“.

Protiruské sankce uvedl jako příklad křehkosti zahraniční politiky EU, neboť prodlužování jejich platnosti vyžaduje souhlas všech členských zemí. Podle webu Politico navrhl, aby Unie začala zahraničněpolitická rozhodnutí, například ohledně sankcí či dodržování lidských práv, přijímat kvalifikovanou, a nikoliv absolutní většinou.

„Balkán a hranice na východě Evropy by měly být hlavními prioritami naší zahraniční politiky,“ citovala Borrella agentura AFP. Politik dodal, že jeho první cesta ve funkci vysokého představitele EU pro zahraniční politiku by vedla do Kosova.

Evropa musí postupovat společně, nebo ztratí význam

„Jsem přesvědčen, že pokud nebudeme postupovat společně, Evropa se stane bezvýznamnou,“ varoval současně Borrell. Vyzval ke zvýšení společného rozpočtu na obranu či k větší ochotě nasazovat evropské bojové skupiny, které dosud nikdy nebyly využity.

„Stále váháme, zda jsme globální hráč, který využívá všechny nástroje,“ uvedl pak na závěr svého slyšení před europoslanci. „Máme problém se zaujetím skutečného společného stanoviska ve vztahu k velkým mocnostem světa, ke Spojeným státům, k Číně a k Rusku… Pokud jde o velmoci, máme tendenci vyhýbat se debatě a skončit u technokratických řešení,“ dodal.

🔴 LIVE: hearing with Josep Borrell 🇪🇸, candidate for EU foreign policy chief 🇪🇺 ⬇ https://t.co/7GC1VHRXJA — European Parliament (@Europarl_EN) October 7, 2019

Trump, migrace i brexit

Pokud Borrell projde europarlamentem, přebere funkci v bouřlivém období. Vedle ruské agrese vůči Ukrajině musí Unie reagovat i na migrační krizi, která stále sužuje jih Evropy; vycházet musí s prvním americkým prezidentem, který ji považuje za soupeře, a ne za spojence. Spory mezi sebou navíc mají i unijní země, z nichž některé si nepřejí, aby jim Brusel mluvil do zahraniční politiky.

Navíc může být Borrell šéfem evropské diplomacie v době, kdy Velká Británie vystoupí z Unie. O brexit se zblízka zajímal už coby španělský ministr zahraničí, a to kvůli sporům s Londýnem o Gibraltar. „Vyjednávání o budoucích vztazích mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií se v případě Gibraltaru vedou odděleně a Španělsko je musí schválit,“ prohlásil dříve.

Teď by měl od španělských zájmů odhlédnout a mluvit za celou Unii. Na rozdíl od své předchůdkyně, Italky Mogheriniové, je dvaasedmdesátiletý Borrell zkušený politický matador.

Kritikové mu vyčítají, že je spíš sólista než týmový hráč. Syn pekaře z katalánských hor se koneckonců musel vypracovat sám a v soukromí na rozdíl od většiny Španělů dává přednost samotářskému horolezectví před týmovým fotbalem.