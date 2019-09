Německo kvůli migrantům posílí kontroly u všech svých hranic

Německo zintenzivní namátkové kontroly osob v blízkosti všech svých hranic. Oznámil to na Twitteru německý ministr vnitra Horst Seehofer. Jeho ministerstvo uvedlo, že cílem je zlepšení boje proti takzvané sekundární migraci, kdy migranti ze zemí mimo Evropskou unii cestují z jedné země EU do druhé, například do Německa.