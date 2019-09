V Německu chystají zákaz plastových tašek. Aktivisté žádají také zálohování cigaret

Plastové tašky jsou lehké, praktické, ale zároveň v podstatě nezničitelné. V přírodě se rozkládají mnoho let. Průměrný Němec si jich ročně koupí 24, což při populaci něco málo přes 80 milionů dělá zhruba 2 miliardy tašek za rok. Už příští rok by toto číslo mělo klesnout na nulu.

Ne všichni souhlasí. Kritici upozorňují, že z obchodů nezmizí tenké sáčky. Německá vláda se obává, že jejich zákaz by výrobce přiměl balit třeba ovoce už předem, a to také do plastů.

„Když zákaz, tak důsledný. Říct, že smíme balit zeleninu do malých sáčků, ale nesmíme ji z obchodu odnést ve velké tašce, je dětinské,“ rozčiluje se poslanec za Svobodnou demokratickou stranu Wolfgang Kubicki.