Oceány jsou plné rozkládajících se nedopalků. Je jich tam víc než brček, varují experti

Ročně se na celé Zemi vyrobí přibližně 5,5 bilionu cigaret. Jen ve Spojených státech je to 300 miliard cigaret – z nich má filtr přibližně 99 procent. Podle vědců, kteří pracují pro Cigarette Butt Pollution Project, se nedopalky a tedy i filtry dostávají kvůli nedisciplinovanosti kuřáků i špatnému systému nakládání s odpadem do volné přírody, velice často i do vody – tedy do jezer, vodních nádrží i do oceánů.

Podle amerických údajů tvoří odpadky spojené s kouřením přibližně až třetinu všeho odpadu nalezeného na amerických plážích.