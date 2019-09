Polské střední školy jsou kvůli reformě přeplněné, učebny vytvářejí i ze skladů

Kvůli vládní reformě, která změnila trojstupňový systém vzdělávání na dvoustupňový, musely letos polské střední školy přijmout výrazně víc studentů do prvního ročníku. Kapacitně na to ale mnohde nestačí. Kritici reformu označují za chaotickou a špatně připravenou. Vláda to odmítá.