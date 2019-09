Matky v syrském táboře vychovávají děti k radikalismu, chtějí pomstít zabité bojovníky

„Vytvořily buňky, jsou organizované,“ vypověděl jeden ze zaměstnanců tábora. Poté co takzvaný Islámský stát padl a americko-kurdská koalice osvobodila města od radikálů, ženy bojovníků začali zadržovat právě tady. A řada z nich zůstává věrná brutální ideologii. Vytvořily vlastní podobu chalífátu, kde vychovávají ze svých dětí novou generaci bojovníků. „Říkám jim, že jejich otce zabili bezvěrci,“ neskrývá svou výchovu zahalená obyvatelka tábora.

K výchově v duchu radikálního islámu se většina žen hrdě hlásí. Řadu z nich pohání nenávist. Jejich manželé nebo dospívající synové zemřeli na bitevním poli nebo skončili ve vězení. „Pokud nepropustí vězně, nenávist vzroste,“ dodala další ze zahalených žen.

Náladu ještě vyostřují zoufalé podmínky v táboře. Špína, jídlo na příděl, nedostatek pitné vody nebo léků, to je realita, které tisíce žen denně čelí. „Myslíte si, že je to tábor, ale ve skutečnosti je to vězení,“ vypověděla další z ubytovaných.

Šance, že se ženy radikálů vrátí k běžnému životu, jsou minimální. Samy nejsou součástí resocializačních programů. Řada z nich ale stále doufá v návrat do svých domovů.