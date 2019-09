Rusové hlasují v místních volbách. Největší pozornost se upírá na Moskvu

Rusové po celé zemi se vydávají k volebním urnám, aby si zvolili své místní zástupce. Hlavní pozornost se přitom soustředí na Moskvu, a to kvůli bouřlivé kampani, kterou poznamenalo vyloučení mnoha opozičních kandidátů, mohutné demonstrace i soudní represe proti demonstrantům, největší za téměř deset let. Volební místnosti jsou otevřené od 08:00 do 20:00 místního času.