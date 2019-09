Připravujeme se na všechny možné scénáře, oznámil izraelský premiér po přestřelce s Hizballáhem

Podle libanonských zdrojů střely zabily nebo zranily lidi, kteří v armádním voze cestovali. Podle izraelského premiéra Benjamina Netanjahua ale vojáci vyvázli bez škrábnutí. „Odpověděli jsme se stovkou střel, leteckou podporou a dalšími opatřeními. Projednáváme, co bude dál. Dal jsem instrukce, abychom byli připraveni na všechny možné scénáře,“ prohlásil Netanjahu.

Řada zemí včetně Velké Británie nebo USA považuje Hizballáh za teroristickou organizaci . V roce 2013 zařadila ozbrojené křídlo Hizballáhu na teroristický seznam Evropská unie – hlavně kvůli kvůli zapojení hnutí do bojů v Sýrii na straně Bašára Asada. V 80. letech stál Hizballáh za řadou teroristických útoků a únosy a vraždami Američanů.

Svůj věhlas si získal skrze vojenský odpor vůči Izraeli , a to hlavně po jeho invazi do Bejrútu v roce 1982. Hizballáh je dosud materiálně a finančně podporován Íránem. S výcvikem bojovníků pomáhaly Íránské revoluční gardy. Írán dál také řídí zakládání dalších organizací napojených na Hizballáh v ostatních zemích. Nemalou podporu získává rovněž ze Sýrie.

Vůdce skupiny Hasan Nasralláh už minulý víkend řekl, že Hizballáh připraví odvetnou akci, ale že s ní nebude spěchat. Jeho zástupce Naím Kásim k tomu ale sdělil, že není pravděpodobné, že by došlo na novou válku.

Situace v oblasti se vyostřila před pár dny, když dvojice údajně izraelských bezpilotních letounů dopadla na jižní předměstí Bejrútu. Libanonský Hizballáh to označil za izraelskou agresi a dodal, že drony nesly trhaviny. Zároveň pohrozil odvetou.

Otevřené kryty

Izrael následně vyslal na sever země k hranici s Libanonem vojenské posily a po posledních incidentech vyzval obyvatele v oblasti, aby raději zůstávali doma. Otevřeny byly rovněž veřejné kryty.

„Já i všichni zdejší obyvatelé doufáme, že tento incident skončí. Jsme ale připraveni chránit naše lidi, pokud to bude pokračovat,“ podotkl předseda regionální rady Galileje Giora Zaltz. „Trochu se bojíme, ale jsme na to zvyklí. Už jsme to v minulosti několikrát zažili. Vyrostli jsme v tomto regionu, takže víme, jak se s tím vypořádat,“ konstatoval průvodce Rotem Amram.

Naposledy vypukl otevřený konflikt mezi Izraelem a libanonským hnutím Hizballáh v roce 2006, když komando bojovníků Hizballáhu přešlo hranici a uneslo z izraelského území dva izraelské vojáky. Následný měsíc trvající takzvaná letní válka stála život asi 1200 Libanonců a 160 Izraelců.