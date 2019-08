Do Mekky s elektronickými náramky i novým vlakovým spojem. Letošní pouť má jako prioritu bezpečnost

Více než milion osm set tisíc věřících dorazilo do saúdskoarabské Mekky, aby vykonali tradiční muslimskou pouť. Saúdská Arábie se snaží zajistit lidem co největší bezpečnost. Poutníci mají například elektronické náramky, které umožní jejich lokalizaci pomocí GPS. Obřady v pátek začínají oblečením poutníků do bílého bezešvého oděvu, obcházením svatyně Kaaby a přecházením nebo přebíháním mezi pahorky Safá a Marva.