Ze Severního Irska zní volání po referendu o odtržení. Johnson přijel bránit rozpadu monarchie

Pokud Spojené království odejde z EU bez dohody, mělo by se v Severním Irsku konat referendum o jeho případném sjednocení s Irskou republikou. Před jednáním s novým britským premiérem Borisem Johnsonem to řekla předsedkyně severoirské republikánské strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová. Šéfka severoirské Demokratické unionistické strany (DUP) Arlene Fosterová zopakovala, že odmítá takzvanou irskou pojistku, která by měla zabránit hraničním kontrolám mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem po brexitu.