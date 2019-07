Den, kdy došla voda. Vyprahlé indické město zásobuje vlak, lidé často panikaří

Kdo si to může dovolit, kupuje vodu od soukromníků, chudší čtvrti jsou ale závislé na pomalé pomoci úředníků a politiků. „Přesvědčovali nás, ať je volíme, a teď ani nevycházejí ven. Každý den bojujeme o vodu a umíráme pod prahnoucím sluncem,“ stěžuje si obyvatelka čtvrti bez vody Šanti Deviová.

Situace je kritická, varují experti

Problém se dal přitom očekávat, jelikož počet obyvatel Čennaí se za posledních třicet let ztrojnásobil. I když před volbami politici slibovali kohoutkovou vodu do každé rodiny, investice do hospodaření s vodou v posledních letech na federální úrovni slábnou – stejně jako každoroční monzunové deště.

V Indii přitom vysychají studny, podzemní zásoby vody i vodní plochy po celé zemi a v sázce jsou životy stovek milionů lidí. Podle expertů má druhá nejpočetnější země světa pouhých několik let na vyřešení situace. Odborníci dokonce varují před hrozbou „klimatického apartheidu“.