Vysušená Indie žízní. Chybí voda na mytí i vaření, podle odborníků jsou v ohrožení stamiliony lidí

„Situace se bude i nadále zhoršovat. Není to jen problém pár dní nebo jednoho týdne, než přijdou monzuny. Je to problém, který nezmizí,“ varuje expertka na vodní bezpečnost a sanitaci Jyoti Sharmaová.

Indům chybí voda na mytí i vaření, nemocnice a školy fungují v omezeném režimu. Kabinet premiéra Naréndry Modího slibuje, že do roku 2024 zavede trubky s tekoucí pitnou vodou i do těch nejvzdálenějších domů ve venkovských oblastech.

Indie podle odhadů do deseti let předstihne Čínu v počtu obyvatel a poptávka po vodě do roku 2030 až dvojnásobně překoná existující zásoby. Stovky milionů lidí se tak ocitnou v přímém ohrožení života.

Organizace OSN mluví v této souvislosti o temné budoucnosti klimatického apartheidu, tedy světu, kde budou k základním lidským zdrojům mít brzy přístup jen ti nejbohatší.