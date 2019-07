Rakousko a Německo urovnávají střet o dopravu. Tyrolsko ale nehodlá couvnout ani o milimetr

Dalším bodem sváru je tyrolské omezení kamionové dopravy, což dominovým efektem způsobuje potíže hlavně na dálnicích v Bavorsku. Pokud jsou dálnice ucpané, Tyrolsko pouští přes svou hranici jen 300 kamionů za hodinu. Tento problém by podle ministrů mělo do budoucna vyřešit zavedení elektronického systému, který by kamionovou dopravu reguloval.

„Je pro nás také důležité, že jsme dali jasný signál pro přesun ze silnic na železnici,“ uvedl po jednání v Berlíně německý ministr Scheuer. Podle něj ale potrvá ještě roky, než se podaří dosáhnout skutečně dobrého dlouhodobého řešení. Zejména kvůli stále probíhající stavbě brennerského železničního tunelu a rozhodování o trase přivaděčů z bavorské strany. Podle aktuálních odhadů by měl být tunel zprovozněn v roce 2028.

Zlepšení situace si ale ministři slibují i od opatření, jako je rozšiřování terminálů pro nákladní dopravu či navýšení kapacit pro takzvanou kombinovanou dopravu, kdy celé kamiony i s řidičem část své trasy absolvují po železnici.

Berlín a Vídeň chtějí jednat o mýtném v Brennerském průsmyku

Vzrůst by také mohla cena přepravy zboží po silnici. Podle rakouského ministerstva dopravy projede Brennerským průsmykem kvůli nízkým cenám víc kamionů než ostatními šesti alpskými průsmyky ve Švýcarsku a Francii dohromady. Změnit by to mohl nový mýtný systém. Rakušané i Němci o něm chtějí jednat s Evropskou komisí.

„To, o čem se dvacet let jenom mluví, nemůžeme vyřešit za jeden den, ale máme nyní aspoň jasný směr,“ uvedl po jednání německý ministr Scheuer. Ani tyrolský hejtman Platter nechtěl výsledek rozhovorů hodnotit s velkým nadšením. „Budu to považovat za úspěch až tehdy, co se lidem v Bavorsku a Tyrolsku skutečně uleví,“ řekl Platter ohledně znečištění a hluku, se kterými se obyvatelé dopravně vytížených oblastí potýkají.