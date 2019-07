Johnson versus Hunt. Kandidáti na příštího britského premiéra se naposledy utkají v televizní debatě

O nástupci šéfky konzervativců a britské premiérky Theresy Mayové může v těchto dnech prostřednictvím korespondenčního hlasování rozhodnout asi 160 tisíc členů Konzervativní strany. Výsledky klání by mohly být podle BBC známé 23. července.

Do stínového kabinetu, již pod vedením premiéra Davida Camerona, se vrátil v prosinci 2005. Byl jím do července 2007.

Jako novinář získal několik ocenění a proslul kontroverzními komentáři, euroskeptickými postoji a například podporou války v Iráku. V roce 2001 byl zvolen do parlamentu, ale poté se jeho politická kariéra občas ocitla v ohrožení. V roce 2004 se stal poprvé členem stínového kabinetu, o místo přišel kvůli tomu, že tajil románek s kolegyní ze Spectatoru.

Kariéru zahájil jako novinář, který se ze zpravodaje londýnských Timesů a deníku The Daily Telegraph vypracoval na šéfredaktora konzervativního magazínu The Spectator.

Johnson, celým jménem Alexander Boris de Pfeffel Johnson, se narodil 19. června 1964 v New Yorku v bohaté a vážené rodině. Jak říká, v jeho žilách koluje kromě anglické také francouzská, turecká a německá krev. Jeho otec byl poslancem za konzervativce a pracoval v Evropské komisi či Světové bance. Vzdělání získal Johnson, o kterém média píší často jen jako o „Borisovi“, již v Británii. Vystudoval prestižní soukromou školu Eton a Oxford.

Televizni debata by mohla Huntovi zčásti pomoct dosáhnout vyšších preferencí v průzkumech, domnívá se Kytka. Současný britský ministr zahraničí je totiž podle Kytky realističtější ohledně otázky, zda má země odejít z EU 31. října letošního roku bez dohody, nebo ne.

„Boris Johnson několikrát zopakoval, že je na to připraven a připraví na to celou Británii. Jeremy Hunt je poněkud střízlivější a v tomto ohledu umírněnější a může mu to přinést ještě nějaké hlasy voličů, kteří se rozhodují právě v těchto dnech,“ dodal Kytka.