Britští konzervativci budou vybírat nového lídra. Největší šance má exministr Johnson

Narodil se 26. srpna 1967 v Edinburghu, ale vyrůstal v Aberdeenu. Na univerzitě v Oxfordu vystudoval angličtinu a poté působil jako novinář. V roce 2005 byl zvolen do parlamentu a o dva roky později se stal členem stínové vlády. V letech 2010 až 2014 byl ministrem školství a svými reformami se v kabinetu zviditelnil. Je ženatý a má dvě děti.

Podle průzkumů by pro něj hlasovalo až 39 procent konzervativců. Kandidaturu oznámil minulý čtvrtek a vyzval konzervativce k návratu k jejich tradičním hodnotám, jako jsou nízké daně či silný důraz na zajištění bezpečnosti.

Od července 2018 zastává funkci ministra zahraničí, v minulosti zastával posty ministra kultury a sportu (2010 až 2012) a zdravotnictví (2012 až 2018). Původně byl pro setrvání Británie v Unii, ale po referendu se přidal k brexitovému křídlu. Brexitová dohoda je podle něj dobrým východiskem pro to, aby Británie dostala při odchodu z EU všechno, co chce, ale předpovídal její nesnadné schvalování. Narodil se 1. listopadu 1966 v Londýně. Je ženatý, má tři děti.

Od července 2016 byl Johnson ministrem zahraničí ve vládě Theresy Mayové, z funkce odstoupil loni v červenci na protest proti tomu, jak Mayová vedla jednání o vystoupení Británie z EU. Nesouhlasil s takzvaným plánem z Chequers, ve kterém Mayová stanovila zachování více obchodních vazeb na EU a především volný pohyb zboží.

V letech 2008 až 2016 byl starostou Londýna a patřil k hlavním tvářím kampaně za vystoupení Británie z Evropské unie. Je zastáncem takzvaného „tvrdého“ brexitu, tedy úplné odluky od unijních struktur. Letos v březnu prohlásil, že na opravdovou změnu brexitové dohody není pozdě.

Narodil se 19. června 1964 v New Yorku. Je podruhé ženatý a má pět děti. Kariéru zahájil jako novinář. Ze zpravodaje londýnských Timesů a deníku The Daily Telegraph se vypracoval na šéfredaktora konzervativního magazínu The Spectator.

Andrea Leadsomová