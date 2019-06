Jedna chyba katastrofu nedělá. Problém je, když selže software i člověk zároveň, říká česká pilotka

S jakými pocity byste nasedla do kokpitu letadla Boeing 737 MAX, pokud by to bylo možné?

Pořád bych ho považovala za relativně bezpečné. Samozřejmě jsou tam odhalené určité problémy, ale na druhou stranu EASA (Evropská agentura pro bezpečnost letectví – pozn. red.) ani nespecifikovala, o jaký problém se jedná. Je to vše v rovině „mohlo by dojít“. Na každém letu každého letadla může k něčemu dojít a od toho je tam pilot a je to o tom, jak se pilot cítí vyškolený na to letadlo a jak dobře ho zná. Takže nelze určitě říct, že když nyní v procesu recertifikace letadla objevili nějaký další problém, že to nutně znamená, že to letadlo je absolutně nebezpečné, nebo že jiná letadla jsou o hodně bezpečnější než toto.

Jak je možné, že se nové softwarové chyby objevují až teď, a to u modelu, který už převážel tisíce lidí? Kde se stala chyba?

Ta letadla jsou více a více komplexní. Nelze v procesu certifikace vyzkoušet úplně všechny kombinace, úplně všechny režimy. Spousta věcí se simuluje, to znamená, že ten, kdo navrhuje ten test, tak už dopředu navrhne určitou sekvenci závad a prokazuje se, že tuto sekvenci závad to zvládne. Ale to samozřejmě nevylučuje, že se nemůže vyskytnout jiná kombinace závad, na kterou se při tom testování nepomyslelo.