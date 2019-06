Rada Evropy vrátila Rusku hlasovací práva. Moskva o ně přišla po anexi Krymu

Šéf ukrajinské delegace Volodymyr Arjev řekl, že rozhodnutí vysílá „velmi špatnou zprávu“ do Moskvy a dalších zemí. „Dělejte si, co chcete, anektujte území jiné země, zabíjejte lidi, a přesto nic neztratíte,“ upřesnil.

Ruské občany by odchod odstřihl od přístupu k Evropskému soudu pro lidská práva

Odchod Ruska z Rady Evropy by znamenal, že se Rusové nebudou moci obracet na Evropský soud pro lidská práva coby poslední instanci, kde mohou napadnout rozhodnutí ruské justice. Ruské příspěvky navíc tvoří asi sedm procent rozpočtu organizace, která kvůli jejich neplacení v posledních letech přišla o 90 milionů eur (2,3 miliardy korun).

„Okamžitý dopad odchodu Ruska z rady by nepocítil Kreml, ale spíše ruští občané,“ uvedla v oficiálním prohlášení loni v prosinci organizace na ochranu lidských práv nazvaná Nizozemský helsinský výbor. „Odchod Ruska z rady by Rusům odepřel ochranu a spravedlnost poskytované soudem a zhoršil by v zemi lidská práva,“ upozornila organizace.

Agentura AP uvedla, že tribunál se sídlem ve Štrasburku se v posledních letech stal důležitým místem pro občany Ruska, kteří se nemohou domoci spravedlnosti doma kvůli korupci a vlivu vlády na soudní systém. Podle výroční zprávy štrasburského soudu za loňský rok se více než pětina případů, kterými se zabýval, týkala ruských občanů.