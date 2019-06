Německé mýtné pro osobní vozy v plánované podobě nebude. Podle soudu EU je diskriminační

Na nejrozsáhlejší dálniční síti v Evropě se podle dosavadního plánu Berlína mělo začít vybírat mýtné od října příštího roku. Poplatkům by se vyhnuli jen majitelé motocyklů, elektroaut nebo vozů pro handicapované. Platit měli jak Němci, tak zahraniční řidiči. Německé úřady ale hodlaly svým občanům poplatek kompenzovat odpovídající úlevou z daně z motorových vozidel. Právě to rakouští žalobci napadli jako nezákonnou diskriminaci cizinců.

Generální advokát soudu Nils Wahl přitom v únoru konstatoval, že to diskriminace není a doporučil, aby soudci rakouskou žalobu zamítli.

Německo počítalo s tím, že výše mýtného pro osobní auta se bude lišit podle objemu motoru a množství emisí, které produkuje. Desetidenní poplatek se měl pohybovat v rozmezí od 2,5 eura do 25 eur (64 až 644 korun), dvouměsíční od sedmi do 50 eur (180 až 1287 korun). Nejdražší roční mýtné by stálo 130 eur (3347 korun).

Například českého řidiče vlastnícího vůz, který splňuje ekologickou normu Euro 4 a má naftový motor o objemu dva litry, by roční mýtné vyšlo na 100 eur (2576 korun).

Stát si od systému slibuje půl miliardy eur ročně

Německé ministerstvo dopravy si od zavedení poplatků slibuje čistý roční příjem kolem 500 milionů eur (12,8 miliardy korun). Někteří odborníci to ale zpochybňují a tvrdí, že systém může být i ztrátový. Důvodem obav je mimo jiné to, že němečtí majitelé aut s velmi nízkými emisemi získají na dani z motorových vozidel ještě větší úlevu, než kolik zaplatí na dálničních poplatcích.

Daň z motorových vozidel platí němečtí řidiči v závislosti na stáří vozidla, výši emisí a druhu a objemu motoru. Obecně platí, že čím starší a škodlivější auto, tím vyšší je daň. U osobních vozů se běžně pohybuje v rozmezí několika desítek až stovek eur za rok.

Spolková republika je poslední velkou evropskou zemí, která dosud nezpoplatnila své dálnice pro osobní auta. Nákladní vozy už za jejich použití platí řadu let.