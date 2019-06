Člen AfD starostou Görlitzu nebude. Šéfka CDU ale s oslavou vítězství tvrdě narazila

Octavian Ursu und die @cdusachsen zeigen in #Goerlitz : Die @cdu ist die bürgerliche Kraft gegen die AfD. Herzlichen Glückwunsch an den neuen Oberbürgermeister von #Goerlitz !

O to větší rozladění na politické scéně pak vyvolalo vyjádření předsedkyně CDU Annegret Krampové-Karrenbauerové, že „výsledek voleb v Görlitzu ukázal, že CDU je občanskou silou proti AfD“.

Zástupce Zelených Erik Marquardt následně šéfce CDU napsal, že by asi roztál veškerý led v Grónsku, kdyby poděkovala levicovým stranám za to, že vítězství jejího kandidáta umožnily.

Bývalá šéfka Zelených Simone Peterová zdůraznila, že výsledek voleb je úspěchem všech demokratických sil a poslanec Sven Lehmann podotkl, že Krampová-Karrenbauerová „prostě nemá žádný formát“.

„Pokud to považuje za vítězství CDU, jasně to ukazuje, že netuší, co se v Sasku děje,“ vzkázal na adresu šéfky CDU zástupce saského premiéra Martin Dulig ze sociální demokracie, která tvoří na celostátní úrovni s CDU vládní koalici.