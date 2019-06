Americký jaderný kolos vyčkává v Arabském moři. Vojáci se připravují na všechny scénáře vývoje

O víkendu se do společného cvičení zapojily i další obři ve službách americké armády – strategické bombardéry dlouhého doletu B-52. „Cvičíme různé scénáře proto, abychom si byli jistí, že jsme připraveni reagovat, kdyby to bylo potřeba. Zároveň musíme zachovat profesionální postoj a neeskalovat třeba neúmyslně situaci,“ konstatoval velitel USS Lincoln Putnam Browne.

USS Abraham Lincoln o výtlaku sto tisíc tun je plovoucí pevnost. Na délku měří 333 metrů, široký je 77 metrů. Díky jadernému pohonu se může pohybovat po neomezenou dobu. Na jeho palubě je 90 letadel, která dokážou startovat co 20 vteřin. Nachází se tu také skoro 5700 členů posádky a leteckého personálu.

Na podzim bude letadlová loď v aktivní službě 30 let, prošla ale celou řadou modernizací – naposledy před dvěma lety. Běžná údržba a příprava je každodenní rutinou. „Letadla jsou v pořádku, piloti ve formě, jsme připraveni tu být a plnit to, co bude potřeba,“ říká velitel letců na USS Lincoln William Reid.