Mayová nabídla poslancům hlasování o druhém referendu o brexitu

Britská vlády podle premiérky Theresy Mayové zahrne do zákona o odchodu z Evropské unie i požadavek, aby poslanci měli možnost hlasovat o konání druhého referenda. To by případně mělo schvalovat novou brexitovou dohodu v její konkrétní podobě. Mayová to řekla v projevu o dalším postupu v otázce brexitu.